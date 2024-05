Grupo Abra chega a um acordo para realizar investimento estratégico em Wamos Air

Alto contraste

A+

A-

Grupo Abra: investimento estratégico na Wamos Air (Russel Lee - Wikimedia Commons)

O Grupo Abra acordou em fazer um investimento estratégico na Wamos Air, empresa espanhola líder em serviços de locação de aviões para charte e wet lease a nível mundial. Com essa aliança abrirá a possibilidade de melhorar a conectividade da América Latina com a Europa, graças ao potencial aumento da cobertura e operação frota de cabine ampla do Grupo.

“Celebramos a assinatura desse acordo por múltiplas razões. Primeiro, porque Wamos Air é uma joia no mundo das locações de aviões e tem experiência global operando em múltiplos mercados. Segundo, porque seu modelo de negócio complementa perfeitamente a visão e estratégia de Grupo Abra de ser líder no transporte aéreo na América Latina. E, terceiro, porque essa aliança permitirá ampliar a nossa participação com aviões de cabine ampla em mais países, além da Colômbia”, disse Adrian Neuhauser, CEO do Grupo Abra.

“Damos boas-vindas a Wamos Air e a Grupo Abra. Sem dúvida esse investimento que fizemos demonstra a força que temos e abrirá portas para que busquemos sinergias entre os negócios e oportunidades, conectando os países da América Latina, não só entre si, mas também com o resto do mundo”, diz Oliveira Junior, Chairman do Grupo Abra.

Por sua vez, Wamos Air contará com o conhecimento de um investidor especialista com uma visão de longo prazo que impulsionará sua operação desde e para a América Latina.

Publicidade

“Para Wamos Air essa operação supõe uma incrível oportunidade de evolução e crescimento pela mão de um grupo tão relevante na indústria como Abra, com o qual temos tido uma importante relação comercial durante os últimos anos. Esse acordo complementará a nossa atividade através da abertura de novas rotas de longa distância, sem perder a nossa essência como operador wet lease de referência mundial. Enfrentamos essa nova etapa com muita esperança e estamos convencidos de que essa aliança significará um avanço importante no futuro da companhia”, assegura Enrique Saiz, CEO da Wamos Air.

É fundamental ressaltar que Wamos Air manterá sua equipe de liderança, seguirá operando de forma independente sob o seu modelo de negócio existente, como tem feito ao longo de seus mais de 20 anos de história e continuará servindo os seus clientes em todo o mundo.

Publicidade

O acordo é celebrado em conformidade com os regulamentos da União Europeia sobre os serviços aéreos, propriedade e controle de companhias aéreas, e sua implementação está sujeita as condições de procedimento padrão para esse tipo de transações, incluindo a obtenção da aprovações das autoridades competentes.

Sobre Grupo Abra: empresa situada no Reino Unido, é um dos maiores e mais competitivos grupos de transporte aéreo da América Latina. Reúne as marcas icônicas Avianca e GOL sob uma única equipe de liderança, ancorando uma rede aérea latino-americana que possui um dos custos unitários mais baixos em seus respectivos mercados, os principais programas de fidelidade em toda a região (LifeMiles e Smiles) e outros negócios sinérgicos. Abra consolida uma equipe de 28 mil profissionais de aviação altamente qualificados e uma frota de 300 aeronaves que atendem 15 países e 150 destinos. Para mais informações: www.abragroup.net .

Publicidade

Sobre Wamos Air: é líder europeu em operações de charter e wet lease e um dos grandes aliados das principais companhias aéreas internacionais, que valorizam sua trajetória e excelência em um mercado cada vez mais exigente e competitivo. Com sede em Madrid, conta atualmente com mais de 1.000 profissionais distribuídos pelo mundo. A Wamos Air oferece suas aeronaves com diversas configurações para se adaptar e atender a todos os tipos de clientes, colocando também à sua disposição todos os serviços necessários para realizar voos com altos níveis de eficiência e conforto, graças às cabines totalmente reformadas, tanto em classe econômica quanto em classe executiva. Destaca-se também, por sua alta capacidade de reação, que possibilita a disponibilidade imediata de uma aeronave em apenas três horas. Fundada em 2003, só no último ano operou em mais de 200 aeroportos e 87 países, transportando mais de 3 milhões de passageiros para companhias aéreas como Air Europa, Air New Zealand, Avianca, Aer Lingus, Condor, Etihad, Iberia, Level, Saudia Airlines, TAP Air Portugal, TUI, entre muitas outras companhias aéreas de referência.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.