Instituto Embraer arrecada doações para famílias impactadas pelas inundações no RS

Instituto Embraer: arrecadação de donativos para o Rio Grande do Sul (Instituto Embraer)

O Instituto Embraer oficializou hoje uma campanha de doações, em parceria com a ONG Visão Mundial Brasil, com o objetivo de fornecer água potável, alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza para as famílias impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

As pessoas interessadas em ajudar as vítimas podem realizar contribuições financeiras pelo site Emergência Rio Grande do Sul (visaomundial.org). As doações físicas podem ser entregues nas portarias das Unidades da Embraer em São José dos Campos, Botucatu e Gavião Peixoto.

O foco inicial está no atendimento às regiões que se encontram em Estado de Calamidade Pública decretado, como a população de Roca Sales e Lajeado. A ONG coordenará junto com a Defesa Civil e outros fornecedores as entregas dos kits.

A ação humanitária conjunta faz parte do programa “Emergência Climática”, do Instituto Embraer, e segue o mesmo modelo utilizado para ajudar as famílias afetadas pelas chuvas que ocorreram no Litoral Norte de São Paulo no ano passado, quando 4 mil famílias foram beneficiadas pela ação da ONG.

Sobre o Instituto Embraer

Criado em 2001, o Instituto nasceu com o objetivo de investir o capital social privado da Embraer em programas voltados principalmente a educação. Além de manter os dois colégios de Ensino Médio em período integral nas cidades de São José dos Campos e Botucatu, interior de São Paulo, o Instituto investe recursos financeiros e humanos em projetos que impactam positivamente a sociedade.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer (NYSE: ERJ; B3: EMBR3) completa 50 anos de atuação nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança, Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde que foi fundada, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.