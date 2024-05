Investigação é aberta após Boeing relatar falsificação em inspeção no 787 Dreamliner Fabricante de aviões notificou regulador sobre má conduta na fábrica do 787 na Carolina do Sul, nos Estados Unidos

Boeing: falsificação de registros de inspeções em alguns modelos 787 Dreamliner (Aldo Bidini - Wikimedia Commons)

A Administração Federal de Aviação dos EUA disse na segunda-feira que abriu uma investigação sobre a Boeing depois que a empresa relatou que trabalhadores de uma fábrica na Carolina do Sul falsificaram registros de inspeção em alguns aviões modelo 787 Dreamliner. A Boeing disse que seus engenheiros determinaram que a má conduta não criou “um problema imediato de segurança de voo”.

Em um e-mail aos funcionários da Boeing na Carolina do Sul em 29 de abril, Scott Stocker, que lidera o programa 787, disse que um trabalhador observou uma “irregularidade” em um teste obrigatório da união asa-corpo e relatou o fato ao seu gerente.

“Depois de receber o relatório, analisamos rapidamente o assunto e descobrimos que várias pessoas estavam violando as políticas da Empresa ao não realizarem um teste exigido, mas registrando o trabalho como concluído”, escreveu Stocker.

A Boeing notificou a FAA e está tomando “ações corretivas rápidas e sérias com vários companheiros de equipe”, disse Stocker.

Nenhum avião foi retirado de serviço, mas a ocorrência atrasará a entrega dos jatos que ainda estão sendo construídos na fábrica de montagem final em North Charleston, Carolina do Sul, informa reportagem da CBC News.

A Boeing também deve criar um plano para lidar com os aviões que já estão voando, disse a FAA.

O 787 é um avião de dois corredores que estreou em 2011 e é usado principalmente para voos internacionais longos.

“A empresa nos informou voluntariamente em abril que pode não ter concluído as inspeções exigidas para confirmar a ligação e o aterramento adequados onde as asas se unem à fuselagem em certos aviões 787 Dreamliner”, disse a agência em comunicado por escrito. “A FAA está investigando se a Boeing completou as inspeções e se os funcionários da empresa podem ter falsificado registros de aeronaves”.

A empresa tem estado sob intensa pressão desde que uma tampa de porta de um Boeing 737 Max explodiu durante um voo da Alaska Airlines em janeiro, deixando um buraco no avião. O acidente interrompeu o progresso que a Boeing parecia estar fazendo enquanto se recuperava de duas quedas mortais de jatos Max em 2018 e 2019.

Os acidentes na Indonésia e na Etiópia, que mataram 346 pessoas, também estão de volta aos holofotes. As famílias de algumas das vítimas pressionaram o Departamento de Justiça a reavivar uma acusação de fraude criminal contra a empresa, determinando que os lapsos contínuos da Boeing violavam os termos de um acordo de acusação diferida de 2021.

Em Abril, um denunciante da Boeing, Sam Salehpour, testemunhou numa audiência no Congresso que a empresa tinha tomado atalhos de fabrico para produzir os 787 o mais rapidamente possível. Suas alegações não estavam diretamente relacionadas às que a empresa divulgou à FAA no mês passado. A empresa rejeitou as alegações de Salehpour.

Em seu e-mail, Stocker elogiou o trabalhador que se apresentou para relatar o que viu: “Queria agradecer e elogiar pessoalmente aquele colega de equipe por fazer a coisa certa.”