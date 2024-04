KAYAK renova seu hub de ferramentas para agilizar planejamento de viagens

Alto contraste

KAYAK: renovação de seu hub de ferramentas (Lucas Batista/Lucas Batista)

Para onde ir? Quando ir? O que fazer? Quando reservar? Com quem voar? Que preço pagar? Muitas são as perguntas e etapas envolvidas no planejamento de uma viagem. Para encontrar todas estas repostas de maneira simples, o KAYAK, principal buscador de viagens do mundo com 10 anos de atuação no Brasil, acaba de renovar o Guia Travel Hacker 2024, um centro de ferramentas e informações para ajudar a criar uma experiência de viagem agradável aos viajantes.

São seis ferramentas do KAYAK que ajudam a decidir os próximos destinos, salvar lugares de interesse e gerenciar o planejamento de uma viagem, além de descobrir os meses ideais para conhecer cada um deles e ser avisado sobre quando os preços baixarem para reservar. O hub também atua como um centro de conteúdo educacional, apresentando textos e vídeos para que os usuários passem a dominar estes recursos.

“Com o Guia Travel Hacker 2024 do KAYAK queremos que o viajante se sinta capacitado a aprender sobre todas as ferramentas que oferecemos em um só lugar, criando autonomia para planejar sua próxima viagem de forma rápida e segura. Mas acima de tudo, queremos tornar esta etapa mais agradável, porque sabemos que a experiência do viajante começa no planejamento”, comenta Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Conheça todas as ferramentas disponíveis no Guia Travel Hacker 2024 do KAYAK:

1. O desejo é escolher o destino com base no orçamento? O Explore, do KAYAK, pode ajudar

Quem optar por decidir o destino com base no orçamento tem na ferramenta Explore, do KAYAK, uma ótima alternativa, já que permite ao viajante filtrar opções dentro do mapa de acordo com o orçamento, data pretendida e tipo de viagem. A ferramenta traz informações e curiosidades a respeito de cada destino, como os principais pontos turísticos da região, como se locomover e tendência de preços de passagens. Dessa forma, o viajante pode encontrar cidades que talvez não tenha considerado antes.

2. A vontade é de viajar mais? A Lista de Desejos do KAYAK é o primeiro passo

Com essa ferramenta é possível guardar todos os destinos que o viajante planeja conhecer, favoritando as opções que mais agradam e tendo acesso a detalhes sobre as futuras aventuras guardadas na Lista de Desejos. Aqui mesmo o usuário já consegue dar os próximos passos para transformar o desejo em realidade, adicionando uma data aos destinos da lista e iniciando, dessa forma, o planejamento.

3. Gerenciamento de viagem como nunca visto antes, é com o Trips, do KAYAK

Um assistente de viagem gratuito que concentra todas as informações em um só lugar é o recurso ideal para manter tudo organizado, de maneira inteligente, em relação a próxima aventura. Nesta ferramenta do KAYAK, o viajante consegue armazenar detalhes sobre reserva de voos, horários e acomodações, independentemente de onde a reserva foi feita. E o melhor? É possível compartilhar com os amigos para um gerenciamento de viagem colaborativo.

4. Sugestões do KAYAK são sempre bem-vindas com Cidades para você se inspirar

De Florianópolis, em Santa Catarina, a Madri, na Espanha, a seção traz nove opções de destinos nacionais e nove internacionais com os preços médios mais baixos para que o viajante se inspire pelos destinos que o KAYAK indica dentro do Guia Travel Hacker 2024. Ao se interessar por um desses destinos, o viajante pode clicar no link que levará para uma página completa com ofertas de voos, dicas de quando reservar, o melhor horário para voar e muito mais.

5. É possível viajar tranquilo consultando o Melhor Momento para Viajar do KAYAK

Destino escolhido, mas bateu a dúvida de quando ir? A ferramenta tem tudo para ser uma grande aliada na decisão. Baseada em bilhões de buscas realizadas no buscador, e em dados meteorológicos de terceiros, ela auxilia os viajantes a identificarem o mês mais indicado para viajar e o momento ideal para fazer a reserva para o destino pretendido.

6. Relaxar e acompanhar a variação de preços é com o Alerta de Preço do KAYAK

Criar um Alerta de Preço trará a tranquilidade que o viajante que deseja economizar, precisa. Este recurso do KAYAK envia automaticamente notificações de variações de preços na plataforma para voos de forma personalizada, de acordo com os aeroportos escolhidos para partida e destino, datas, tipo de voo e quantidade de passageiros. Dessa forma, o viajante tem a oportunidade de comprar uma passagem aérea no momento em que os valores baixarem, sem a necessidade de procurar pelos bilhetes todos os dias.

