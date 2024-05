Kuehne+Nagel, LATAM e Elite Group fortalecem parceria com combustível sustentável para o Dia das Mães

Alto contraste

A+

A-

Empresas fazem parceria para uso de combustível sustentável para o Dia das Mães (Kuehne+Nagel)

A Kuehne+Nagel, o grupo LATAM e o Elite Group firmaram um novo acordo conjunto para reduzir as emissões no transporte de flores para o Dia das Mães. Foram 34.615 litros de combustível sustentável de aviação (SAF), equivalente a 55 toneladas de CO2 durante as temporadas de pico da Colômbia para os Estados Unidos, o que representa mais de 1,6 milhões de caules de flores voando de forma neutra em carbono nesta temporada.Para a Kuehne+Nagel, líder global em logística marítima e aérea, este é um avanço concreto que se baseia em um dos pilares de sua estratégia Roadmap 2026: o ESG (Ambiental, Social e Governança, em inglês). Nessa linha, para Yngve Ruud, VP Sênior de Logística Aérea na Kuehne+Nagel: “Os desafios de descarbonização de nossas empresas são ambiciosos e a única maneira de alcançá-los é liderando a conversa e as ações em torno da agenda ESG, globalmente. Portanto, é crucial promover ações na indústria que demonstrem a importância de estabelecer uma estratégia de sustentabilidade baseada na colaboração a longo prazo, onde os impactos das iniciativas desenvolvidas aumentem com o tempo”, comentou.Por sua vez, Andrés Bianchi, CEO das subsidiárias de carga do grupo LATAM, comenta: “Com esta aliança, renovamos o compromisso e esforço do grupo LATAM contra a mudança climática, desafiando-nos a sermos neutros em carbono até 2050. A colaboração entre os diferentes atores desta indústria é fundamental para avançar no ritmo necessário para alcançar nossas metas. Esperamos que exemplos como este ajudem a gerar mais soluções sustentáveis e incentivem o desenvolvimento deste tipo de combustível na América do Sul, onde existe grande potencial”.Para o Elite Group, um reconhecido grupo de empresas do setor de flores, “esta iniciativa está perfeitamente alinhada com nossos objetivos ambientais, sociais e de governança (ESG) mais amplos, reforçando nossa meta de emissões zero enquanto mantemos um impacto positivo no meio ambiente e nas comunidades em que estamos presentes. A adoção de SAF não apenas protege nosso meio ambiente, mas também eleva a reputação do transporte aéreo, garantindo a longevidade de inúmeros empregos em toda a nossa cadeia de suprimentos. Como líderes em nosso setor, permanecemos firmes em nossa missão de unir inovação com responsabilidade, impulsionando o progresso e, ao mesmo tempo, defendendo nosso compromisso com o planeta e nossa comunidade global”, acrescenta Galo Sánchez, Vice-Presidente Executivo da empresa. O SAF adquirido neste caso foi produzido a partir de óleo de cozinha usado, material que, após ser tratado, é misturado com combustível de aviação tradicional. Entre as particularidades do SAF, destaca-se seu fator de redução atribuído de cerca de 80% das emissões de CO2e ao longo de seu ciclo de vida em comparação com o convencional. No contexto atual de produção limitada de SAF no mundo, esses acordos colaborativos ganham grande relevância. Esta é a segunda colaboração em torno do uso desse combustível realizada entre o grupo LATAM, Elite Group e Kuehne+Nagel em menos de 12 meses, para avançar na redução da pegada de carbono de suas operações em conjunto, dentro de uma agenda de sustentabilidade de longo prazo.

Sobre a Kuehne+Nagel Com mais de 81.000 funcionários em quase 1.300 centros em mais de 100 países, o Grupo Kuehne+Nagel é uma das empresas de logísticas líderes no mundo. Com sede na Suíça, Kuehne+Nagel está listada no SMI, índice do mercado de ações suíço blue-chip. O Grupo é o número um global em logística aérea e marítima e tem fortes posições de mercado em logística rodoviária e de contratos.A Kuehne+Nagel é a escolha de 400.000 clientes ao redor do mundo. Usando sua rede global, expertise em logística e insights baseados em dados, o Grupo fornece soluções de cadeia de suprimentos de ponta a ponta para empresas e indústrias globais. Como membro da Science Based Target Initiative (SBTi), a Kuehne+Nagel está comprometida com a logística sustentável, reduzindo a pegada ambiental e apoiando seus clientes com soluções logísticas com baixa emissão de carbono.Sobre a LATAM Airlines A LATAM e suas subsidiárias são o principal grupo de companhias aéreas da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e em direção à Europa, Oceania, África, Estados Unidos e Caribe. O Grupo possui uma frota de aviões Boeing 767, 777, 787, Airbus A321, A321neo, A320, A320neo e A319. A LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM. Além de terem acesso aos porões de carga das aeronaves das subsidiárias do grupo, possuem uma frota conjunta de 20 aeronaves cargueiras. Essas subsidiárias de carga têm acesso às aeronaves de passageiros do grupo e operam dentro da rede do grupo LATAM, assim como em rotas internacionais exclusivas para o transporte de carga. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes. Mais informações financeiras, aqui. Sobre o Elite GroupA trajetória do Elite Group, iniciada com a Elite Flower em 1991, remonta ao pioneirismo na indústria de flores de Peter Hannaford, que plantou hectares de rosas na Colômbia com o apoio de sua esposa e alguns parentes. A Elite Group, agora com mais de 35 unidades de negócios ao redor do mundo, continua impulsionando avanços revolucionários em automação, logística e processamento para garantir máximo frescor sem comprometer suas práticas de sustentabilidade. Atualmente, uma equipe de especialistas em flores guia o Elite Group em seu pleno florescimento, tornando-se o maior e mais inovador grupo de produção de flores do mundo.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.