LATAM Cargo lança voo São Paulo-Recife-Manaus

LATAM Cargo tem compromisso com o desenvolvimento do Norte e Nordeste do Brasil (Crafting Lab/LATAM Cargo)

A LATAM Cargo Brasil, afiliada de cargas do grupo LATAM, acaba de anunciar importantes investimentos nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil. Em 9 de maio, a companhia vai inaugurar em sua operação doméstica o voo semanal cargueiro Guarulhos-Recife-Manaus. A companhia escalou para a rota aeronaves cargueiras do modelo Boeing 767-300F, com capacidade para mais de 50 toneladas por voo. Como resultado, a capacidade (medida em ATK, sigla em inglês para Tonelada-Quilômetros Oferecidos) da LATAM Cargo na capital pernambucana terá um crescimento de 62,5% em relação a este mês de abril. Atualmente, a empresa opera internacionalmente na localidade a rota cargueira Santa Lúcia/Cidade do México-Recife e também embarca cargas nos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros.

“Os investimentos da LATAM Cargo no Norte e Nordeste reforçam a importância estratégica do transporte aéreo de cargas para o desenvolvimento do Brasil. É assim que apoiamos os empreendedores e a cadeia de suprimentos destas regiões, oferecendo a mais segura e rápida solução logística para aproximar oportunidades aos nossos clientes”, destaca Ana Caroline Costa, gerente de Estratégia Comercial da LATAM Cargo Brasil

A ampliação da conectividade da LATAM Cargo tornará mais ágil e dinâmico o transporte de autopeças, fármacos, e-commerce, eletrônicos e alimentos perecíveis de São Paulo para Recife e o envio de confecções, autopeças e alimentos perecíveis de Recife para Manaus.

INVESTIMENTOS DA LATAM CARGO EM RECIFE E MANAUS

As Regiões Norte e Nordeste são importantes mercados de importação e exportação de cargas no Brasil. Em 4 de abril deste ano, a LATAM Cargo inaugurou a nova rota cargueira Guarulhos-Belém-Manaus, que duplicou a sua capacidade na capital paraense.

Atualmente, a LATAM Cargo responde por 15% do mercado de cargas aéreas de Recife em voos domésticos e internacionais, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Somente em 2023, foram quase 8 mil toneladas de cargas movimentadas pela LATAM em Pernambuco, tanto em voos domésticos quanto internacionais.

Já em Manaus, a empresa responde atualmente por 42% do mercado de cargas aéreas em voos domésticos e internacionais, segundo a ANAC. Em 2023, foram mais de 46 mil toneladas de cargas movimentadas pela LATAM na capital manauara, tanto em voos domésticos quanto internacionais.

Em março, vale lembrar, a LATAM Cargo já havia ampliado de 6 para 9 voos semanais as operações cargueiras com destino a Manaus a partir dos aeroportos de Guarulhos (sete voos por semana) e Viracopos (2 voos por semana), um crescimento de 30% da capacidade (em quilos) com relação ao mesmo período do ano anterior.

As principais cargas aéreas enviadas para Manaus são commodities que alimentam a indústria da Zona Franca (peças, maquinários, lingotes de aço prata, etc); alimentos perecíveis congelados e frescos (alface, morango, brócolis e peixes); têxteis (tecidos, calçados e vestuário), entre outros.

Já as principais cargas embarcadas em Manaus são manufaturas fabricadas com os próprios insumos que a LATAM Cargo levou para a Zona Franca, incluindo eletrônicos, celulares, relógios, baterias, medicamentos e peças prontas para maquinários.

LATAM CARGO: FLEXIBILIDADE, CONFIABILIDADE E COMPROMISSO

Além de contar com toda a frota e malha aérea da LATAM Brasil, a LATAM Cargo voa atualmente para 166 destinos em 33 países, sendo 18 deles exclusivos para cargas. Especificamente no Brasil, atende 49 destinos e conecta o País com outros 19 no exterior. Em todo o mundo, as afiliadas de carga do grupo LATAM contam com uma frota de 20 aeronaves cargueiras dos modelos Boeing 767-300F e Boeing 767-300BCF.

Em 2024, vale destacar, a operação brasileira da LATAM deve crescer de 7% a 9% em ASK (Assentos-Quilômetros Oferecidos), o que também reflete no aumento da capacidade para o transporte de cargas nos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros que voam no mercado doméstico.