LATAM Pass oferece pontos com até 65% de desconto

LATAM Pass: desconto para ajudar quem quer realizar viagem dos sonhos Vinícius Magalhães (Vinicius Magalhaes)

O LATAM Pass acaba de iniciar uma campanha promocional que oferece até 65% de desconto na compra de pontos. Batizada de Promo Pontos, a ação é direcionada ao público que quer completar a quantidade necessária de pontos para resgatar a passagem dos sonhos. Clientes do programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines têm até quinta-feira (25/4) para aproveitar o desconto inicial de 58% na compra de pontos, podendo chegar até 65% para aqueles que são titulares cartão de crédito LATAM Pass Itaú, ou são assinantes do Clube LATAM Pass. O desconto está disponível para compras realizadas no site oficial da campanha.

O programa também está com condições especiais para o resgate de cupons de abastecimento de combustível com o KMV (Km de Vantagens). Até o próximo domingo (28/4), os clientes terão desconto de 15% no resgate com pontos dos vouchers. Para isso, basta acessar o site oficial da campanha, escolher a opção de voucher, adicionar ao carrinho e avançar com as etapas de confirmação dos dados pessoais e pagamento. Após finalizar o pedido e receber o e-mail de confirmação da compra, deve abrir o aplicativo abastece-aí e conferir em até 3 dias úteis o cupom na área Cupons Disponíveis, que pode ser acessada na tela inicial do app.

No momento de abastecer, basta acessar o cupom, clicar em abastecer, preencher o tipo de combustível e valor do abastecimento, conferir a aplicação do cupom e finalizar o pedido informando ao VIP do posto Ipiranga o código gerado. Vale lembrar que, para utilizar o cupom, é preciso ser cadastrado no KMV. O prazo de utilização do cupom é de 90 dias, seja para pagamento parcial ou total dos abastecimentos.

COMO ACUMULAR MAIS PONTOS LATAM PASS?

Além de voar com a LATAM Airlines, outra forma de acumular pontos é por meio do cartão de crédito LATAM Pass Itaú, que transforma em pontos todas as compras realizadas com ele e ainda oferece benefícios adicionais ao cliente. Também nas compras em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass, o cliente é recompensado com pontos em um catálogo com mais de 200 mil produtos de parceiros varejistas em um só lugar para compras em dinheiro.

Em dezembro de 2022, a LATAM lançou também o Clube LATAM Pass, um produto contratado por assinatura mensal, em que o cliente recebe benefícios exclusivos, como a garantia de uma quantidade de pontos mensalmente a depender do plano escolhido por ele. Já em julho de 2023, lançou o LATAM Pass Gastronomia, inovação que recompensa em pontos as reservas feitas em renomados restaurantes brasileiros. Por último, o cliente pode acumular pontos por meio de seus bancos parceiros, concentrando suas compras em um de seus cartões de crédito e solicitando a transferência ao LATAM Pass.

Todos esses pontos acumulados podem ser usados para o resgate de passagens aéreas e, agora, para cupons de abastecimento do KMV ou em produtos disponíveis em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.