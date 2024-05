Mais de 930 mil passageiros devem circular pelo BH Airport em maio

Alto contraste

Feriados e show da Madonna contribuem para o movimento no BH Airport (BH Airport)

O mês de maio promete ser movimentado no BH Airport. A expectativa é que mais de 930 mil passageiros circulem pelo terminal, o que representa um crescimento de 9% em relação ao mesmo mês em 2023. Os feriados de 1º de maio e Corpus Christi e o show da cantora Madonna, no dia 5, no Rio de Janeiro, são alguns dos acontecimentos que devem contribuir para essa movimentação.

Embora o feriado do Dia do Trabalhador tenha sido em uma quarta-feira e sem emendas com o fim de semana, o terminal espera um volume maior de passageiros no acumulado de dias em torno da data. Além disso, os dias após o feriado (2 e 3 de maio) coincidem com a véspera do show da Madonna, no Rio de Janeiro, que também vai movimentar o terminal. A rainha do pop está há 12 anos sem vir ao Brasil e sua apresentação promete atrair fãs de todo o país, inclusive os mineiros.

Entre 26 de abril e 6 de maio o BH Airport espera receber cerca 314 mil passageiros, o que representa um crescimento de 9,5% em relação a maio de 2019, quando o feriado de 1º de maio também caiu numa quarta-feira. Para suprir a demanda do período entre 1º e 6 de maio, quando acontece o show da Madonna, o aeroporto terá 9 voos extras para o Rio de Janeiro, o que representa mais de 1000 assentos adicionais.

Já o feriado do Corpus Christi abrange o fim de maio e o início de junho. A expectativa é que mais de 155 mil viajantes passem pelo terminal entre 29 de maio e 3 de junho, o que representa um crescimento de 1,7% em relação ao mesmo período no ano passado.

O gestor de Conectividade e Aviação, Clayton Begido, afirma que para esse feriado, o terminal oferecerá 147 operações adicionais. “Esse é um feriado com alta possibilidade de emenda, pois é numa quinta-feira. Como é um dos poucos prolongados no ano, acreditamos que deve atrair muitos passageiros em busca de lazer e descanso. Entre os destinos mais procurados e que receberão voos extras estão: Porto Seguro (BA), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Parauapebas (PA), Campinas (SP) e Maceió (AL)”, afirma.

Novas rotas à venda

Para os mineiros que gostam de programar sua viagem com antecedência, o BH Airport inaugurou duas rotas inéditas, que já estão à venda. Uma delas é o voo para Rio Branco, única rota direta para o Acre no Sudeste. O voo será operado pela Azul a partir de 4 de outubro e ligará Belo Horizonte a Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

O BH Airport também acaba de inaugurar a rota para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Os voos serão operados a partir do dia 8 de julho pela Azul com aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para até nove passageiros. As opções são de ida e volta e há várias ofertas de frequência ao longo do dia, iniciando às 06h25 e encerrando às 19h30.

Destinos atendidos

O BH Airport é o terceiro aeroporto do país em oferta de destinos, conectando Minas Gerais a quase 70 lugares no Brasil e no mundo. Confira as operações ativas em maio:

Em Minas Gerais, os destinos são: Araxá; Governador Valadares; Ipatinga; Juiz de Fora; Manhuaçu; Montes Claros; Paracatu; Patos de Minas; Salinas; Teófilo Otoni; Uberaba; Uberlândia e Varginha.

No Brasil, o terminal oferece os seguintes destinos: Aracaju (SE); Barreiras (BA); Belém (PA); Brasília (DF); Cabo Frio (RJ); Caldas Novas (GO); Campina Grande (PB); Campinas (SP); Cuiabá (MT); Curitiba (PR); Florianópolis (SC); Fortaleza (CE); Foz do Iguaçu (PR); Goiânia (GO); Guanambi (BA); Ilha de Comandatuba (BA); Ilhéus (BA); Imperatriz (MA); Jericoacoara (CE); João Pessoa (PB); Lençóis (BA); Linhares (ES); Maceió (AL); Marabá (PA); Natal (RN); Palmas (TO); Parauapebas (PA); Parnaíba (PI); Porto Alegre (RS); Porto Seguro (BA); Porto Velho (RO); Recife (PE); Ribeirão Preto (SP); Rio de Janeiro - Galeão (RJ); Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ); Salvador (BA); São Luís (MA); São Paulo - Congonhas (SP); São Paulo - Guarulhos (SP); Teresina (PI); Vitória (ES) e Vitória da Conquista (BA).

Os voos internacionais oferecidos em maio são para: Bogotá (Colômbia); Cidade do Panamá (Panamá); Willemstad (Curaçao); Lisboa (Portugal) e Santiago (Chile).

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a quase 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.