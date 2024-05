Meteorologistas do CIMAER atuam 24 horas por dia em apoio à Operação Taquari II Parte do efetivo está dedicado exclusivamente em prestar o serviço de previsão e vigilância meteorológica no RS

Alto contraste

A+

A-

Meteorologistas do CIMAER: 24 horas por dia em apoio à Operação Taquari II (DECEA)

Em apoio ao controle de tráfego aéreo na Operação Taquari II, acionada no Rio Grande do Sul, o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica (CIMAER) disponibilizou previsores dedicados 24 horas por dia no Salão Operacional da unidade para fornecer as informações meteorológicas aos profissionais alocados na sede do Comando Conjunto, localizada no Terceiro Regimento de Cavalaria de Guarda (3º RGG), em Porto Alegre (RS).

Diariamente, são enviados dois boletins meteorológicos do estado do Rio Grande do Sul, com ênfase nas cidades mais afetadas pelas enchentes ou com previsão adversa prevista. O foco da vigilância e da previsão meteorológica de apoio à Operação Taquari II concentra-se na área que se estende desde a região de fronteira com o Uruguai, passando pela região central do estado e pela capital, Porto Alegre, até a região serrana.

Segundo o Comandante do CIMAER, Coronel Especialista em Meteorologia José Messias Rocha Mendonça, além da rotina operacional na previsão e vigilância meteorológica em todo o Brasil, parte do efetivo está focado exclusivamente no apoio operacional ao Rio Grande do Sul.

“O CIMAER está presente para atuar na Operação Taquari II nos prognósticos de acumulados de precipitação e na vigilância meteorológica em todo o estado. Os previsores atuam diuturnamente com envio de previsões de rotina, podendo emitir avisos meteorológicos a qualquer tempo. Essa é a nossa missão frente à catástrofe do Rio Grande do Sul, sendo mais uma ferramenta de prestação de serviço da FAB”, explicou o Oficial.

Publicidade

Considerado o centro de referência meteorológica no Brasil, o CIMAER, unidade subordinada ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), usufrui de ferramentas operacionais que otimizam a análise das informações meteorológicas, promovendo mais agilidade nos atendimentos.