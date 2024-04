Prime You amplia frota de helicópteros no Rio de Janeiro Empresa de compartilhamento passa a contar com um Robinson R66 Turbine para atender o mercado fluminense, facilitando a conexão com regiões como Angra dos Reis

O ativo mercado de aviação executiva compartilhada do Rio de Janeiro ganha mais uma aeronave para atender à demanda crescente de empresas e pessoas físicas por helicópteros de menor porte. A Prime You – maior empresa da América do Sul de compartilhamento de aviões, helicópteros, embarcações, imóveis e carros esportivos – anuncia a incorporação à sua frota de um Robinson R66 Turbine, aeronave bastante procurada para o transporte executivo, de turismo e lazer.

“A chegada desta aeronave ao portfólio de ativos da Prime You atende à procura cada vez maior, no Rio de Janeiro, por helicópteros de menor porte”, conta Rodolfo Costa, diretor de aviação da Prime You, ao destacar que a aquisição está alinhada também ao plano de expansão da empresa no mercado fluminense.

Costa explica que o R66 Turbine é bastante procurado por ser uma aeronave compacta e com um baixo custo operacional. É ideal para percursos mais curtos, especialmente dentro das metrópoles ou entre cidades próximas, como uma viagem entre o Rio de Janeiro e Angra dos Reis ou da capital a Búzios. “O Robinson R66 é ideal para quem possui uma casa de praia no litoral fluminense e reside ou trabalha na capital, dando grande agilidade para esses deslocamentos”, observa.

No sistema de operação da Prime You, o Robinson R66 Turbine torna-se mais acessível por ser compartilhado por cinco associados, que adquirirem 1/5 do bem cada um. O cotista tem o direito de utilizar a aeronave até 240 horas ao ano, evitando o custo de ociosidade que teria caso optasse por ser o único proprietário do bem, e também reduzindo os custos fixos e de manutenção. Na Prime You, a gestão dos ativos, incluindo contratação de tripulação, hangaragem e administração, fica por conta da empresa, e o cotista tem uma taxa mensal para cobrir os custos fixos, e outra por hora voada, para despesas com combustível, lubrificante e provisão de manutenção.

Helicóptero com grande potência, excelente desempenho em altitude e alta performance em operação, o Robinson R66 Turbine possui fuselagem aerodinâmica que proporciona uma autonomia de voo de mais de três horas. O modelo tem capacidade para transportar quatro passageiros e um piloto, conta com bagageiro externo e espaço para bagagem sob os assentos. O desenho da cabine possibilita uma visão desobstruída de qualquer assento e amplia o conforto aos passageiros.

Sobre a Prime You

Fundada em outubro de 2008, a Prime You atua no segmento de propriedade compartilhada de aviões, helicópteros, embarcações, imóveis e carros esportivos. A empresa também opera na gestão dos ativos para aqueles que desejam profissionalizar a administração do seu bem, e, também, no segmento de táxi aéreo.

Possui três bases operacionais, uma no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo e outra no Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro e uma em Santa Catarina, um escritório central em Alphaville, além de operações em Angra dos Reis e Paraty (RJ), e no Guarujá (SP).

