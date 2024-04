Saiba quais são os 8 erros que você deve evitar ao comprar passagem aérea

Alto contraste

Airhelp: 8 erros ao comprar passagens aéreas Airhelp: 8 erros ao comprar passagens aéreas (William Alves)

Comprar passagens aéreas pode parecer uma tarefa simples, mas alguns detalhes fazem a diferença no valor pago e na experiência de voo. Pensando em auxiliar os viajantes, a AirHelp, líder mundial na defesa dos direitos dos passageiros de companhias aéreas, listou oito erros frequentemente cometidos no momento da compra dos bilhetes.

Confira:

Não comparar preços

Concordar com a primeira oferta e comprar os bilhetes sem comparar preços é um erro clássico. Existem diversas plataformas e companhias aéreas com valores distintos e significativos para o mesmo destino. Aceitar a primeira opção também pode fazer com que detalhes da viagem passem despercebidos, como conexões não desejadas ou erros de digitação ao preencher as informações pessoais. Sempre compare valores e certifique-se que as informações dos bilhetes estão corretas para evitar transtornos.

Falta de antecedência

Comprar passagens aéreas em cima da hora é outra falha grave na rotina de quem deseja viajar de avião. Além de estar mais suscetível a erros, ao inserir informações e escolher as escalas, a falta de planejamento prévio pode elevar o valor da viagem. Planeje seu passeio com antecedência.

Desconhecer outras opções de aeroportos

Muitas pessoas têm o hábito de pousar somente no aeroporto principal do destino, desconhecendo opções disponíveis na mesma cidade ou em municípios vizinhos. Esteja atento a possíveis rotas alternativas vantajosas para sua viagem. Garanta que sua documentação esteja de acordo com o local em que irá decolar ou pousar.

Não usar alertas de preço

Com auxílio da tecnologia, é possível saber quando o valor de uma passagem pretendida está mais em conta. Ao não utilizar essas ferramentas, o viajante pode perder grandes oportunidades de economizar o valor a ser pago nos bilhetes.

Não limpar os cookies do navegador

Após pesquisas frequentes por um determinado voo ou destino, os portais das companhias e agências de viagens podem entender o seu interesse como uma certeza de compra, ajustando os preços exibidos. Limpar os cookies faz com que essa memória seja apagada, aumentando a chance de encontrar passagens mais atrativas. Antes de fechar a compra, realize uma última busca depois de limpar os cookies.

Não checar restrições e políticas

Além da origem, destino e data da viagem, é necessário ler e entender as políticas e restrições de cada companhia ou agência em que irá realizar a compra dos bilhetes. Observe os detalhes de remarcação de voo, taxas, regras de bagagem de mão e despachada e os termos e condições. Não seja surpreendido com pedidos de alterações negados ou cobranças adicionais.

Deixar passar oportunidades de promoção

Não estar atento aos períodos de promoções de passagens pode fazer com que o passageiro pague um valor muito mais alto para o mesmo voo. Vale o alerta: desconfie de ofertas imperdíveis, com preços absurdamente abaixo dos comuns. Confira todos os detalhes da passagem e agência antes de fechar a compra.

Nome ou sobrenome errado

Pode parecer simples, mas uma falta de atenção pode causar sérios transtornos na hora do voo. Nomes abreviados ou sobrenomes trocados podem resultar no impedimento do embarque. Leia mais de uma vez as informações preenchidas no site da companhia ou agência em que deseja adquirir as passagens.

Sobre AirHelp

AirHelp é a maior empresa mundial especializada em direitos de passageiros aéreos, ajudando os viajantes a negociar indenizações por voos atrasados ou cancelados e em casos de recusa de embarque. A empresa também toma medidas legais e políticas para apoiar o crescimento e a aplicação dos direitos dos passageiros aéreos em todo o mundo. AirHelp já ajudou 2 milhões de pessoas a receber indenização e está disponível em todo o mundo e oferece suporte em 18 idiomas.

A companhia também oferece gratuitamente o Guia dos direitos do passageiro aéreo 2023. Trata-se de um manual simples, didático e prático, criado com o objetivo de garantir aos passageiros informações, assistência básica e procedimentos de indenização quando o voo não sai como planejado.