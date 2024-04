Stand do BH Airport no Minas Travel Market terá principais aéreas que operam no terminal Evento acontecerá no Minascentro, em Belo Horizonte, e receberá visitantes de toda Minas Gerais e de pelo menos seis outros estados

Minas Travel Market: stand do BH Airport Lucas Batista (Lucas Batista)

Entre os dias 26 e 27 de abril, a capital mineira recebe o Minas Travel Market, o antigo “Salão do Turismo”, promovido pela Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais (Abav-MG), no Minascentro. O evento reunirá agentes de viagens de todo o estado e de, pelo menos, outros seis estados que têm caravanas confirmadas para o evento: Rio de Janeiro; Goiás; São Paulo; Rio Grande do Norte; Paraíba e Pernambuco.

O BH Airport participa do evento com um stand que trará as principais novidades do terminal e de voos que ligam Minas Gerais a quase 70 destinos do Brasil e do mundo. O stand também contará com a presença de representantes das principais companhias aéreas que operam no terminal e de suas agências: Avianca, Azul, Azul Viagens, Copa Airlines, SKY Airline, Smiles Viagens, LATAM e TAP.

“O Minas Travel Market é uma grande oportunidade para os agentes de viagem conhecerem de perto as oportunidades de destinos e de serviços ligados ao turismo, aprimorando sua oferta aos clientes. Também é um espaço de estímulo ao turismo no Estado, o que faz parte da missão do BH Airport. Acreditamos em Minas Gerais como um destino de oportunidades e oferecemos, hoje, 13 destinos locais, atuando como indutores do desenvolvimento do Estado”, afirma o gestor de Conectividade e Aviação do BH Airport, Clayton Begido.

Além da visita aos expositores, a feira oferece aos participantes uma programação com palestras sobre neurociência e vendas, insights de marketing, seguro de viagem, entre outras. A participação é gratuita e as inscrições estão abertas pelo site do evento: www.mtmminas.com.br.

Serviço

Evento: Minas Travel Market - Evento B2B no setor de Turismo

Data: 26 e 27 de abril de 2024

Local: Belo Horizonte, Minascentro

Inscrições gratuitas: www.mtmminas.com.br

