TAAG atinge marco histórico no transporte de carga África - Europa Com 96 toneladas transportadas, a companhia aérea angolana atinge marco histórico em distribuição de carga a partir do centro de distribuição da Europa

Linhas Aéreas Angola: marco histórico (TAAG - Linhas Aéreas Angola)

A TAAG Linhas Aéreas de Angola atingiu, no dia 3 de maio, um marco histórico no segmento de carga, ao transportar 96 toneladas de material diversos, o maior carregamento desde o reinício das operações a partir do Centro de Distribuição da Europa em Liége, Bélgica, para o novo aeroporto Internacional Doutor António Agostinho Neto.

A operação foi feita com o cargueiro Boeing 747-400F da Network Aviation Group. Desde março, as operações de carga facilitaram o transporte de mais de 350.000 kg em diversas rotas, abrangendo destinos nacionais, regionais e internacionais.

“Isto representa não só uma ligação vital entre a União Europeia e Angola, especialmente para as indústrias de Petróleo e Gás, mas também para outras empresas que têm carga descomunal e não conseguem por meio dos voos regulares de passageiros a partir de Lisboa. O voo de 3 de maio transportou a nossa maior carga desde o reinício deste voo e nos dá a confiança de que os agentes econômicos reconhecem o valor deste voo semanal para Luanda”, afirmou David Ambridge, diretor de Carga e Correio da TAAG.

O cargueiro Boeing 747-400F tem capacidade de carga de até 105 toneladas de material de grande porte e dimensões, como peças de até 20 metros de comprimento que podem ser carregadas de forma ágil na aeronave.

Com este marco, a TAAG reforça o seu compromisso em facilitar a promoção do hub de Luanda, disponibilizando conexões internacionais e canais de importação/exportação e apoio à indústria, atendendo igualmente o plano de digitalização do negócio de carga, agilizando os seus serviços e os planos de crescimento de Angola.

Sobre a TAAG

TAAG – Angola Airlines – foi fundada em 1938 e está baseada em Luanda, cidade capital. Por mais de 80 anos a TAAG tem vindo a conectar os angolanos através de ligações domésticas e internacionais. A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 11 destinos domésticos e 13 destinos internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho na sua história, serviço e foco na melhoria contínua.