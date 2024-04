TAAG celebra acordo com a Air France para suporte da frota Boeing 777

Alto contraste

TAAG: acordo de manutenção com a Air France

A TAAG Linhas Aéreas de Angola acaba de formalizar uma parceria com a Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M). Este acordo, com validade de cinco anos, inclui suporte para o pool e componentes de reparação, além de um Main Base Kit (MBK) para sua frota composta por cinco Boeings 777-300 e três Boeings 777-200.

Este acordo de suporte de componentes tem um significado simbólico por ser o primeiro celebrado entre a TAAG e a Air France Industries KLM E&M, refletindo uma parceria de longo prazo construída entre ambas as entidades.

“É com satisfação que anunciamos a parceria com a Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, um fornecedor confiável de serviços de MRO. Este acordo de cinco anos garantirá confiabilidade e eficiência da manutenção da nossa frota Boeing 777, que é crucial para as nossas operações. Nós prevemos um relacionamento forte e de longo prazo com o nosso parceiro”, afirma Nelson de Oliveira, PCE da TAAG.

“Estamos entusiasmados pela renovação desta parceria com a TAAG na sua frota de Boeings 777. Continuaremos a fornecer o suporte para pool e componentes de reparação da mais alta qualidade. E, por meio desta parceria, estamos também entusiasmados por aprofundar a nossa presença na África e expandir o nosso alcance na região”, afirma Géry Mortreux, executive vice president da Air France Industries.

Sobre a AFI KLM E&M

A Air France Industries (AFI) KLM Engineering & Maintenance é uma importante fornecedora de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO) de vários produtos. Com uma força de trabalho de mais de 12.800 funcionários, a empresa oferece suporte técnico abrangente para companhias aéreas, desde engenharia e manutenção de linha até revisão de motores, estrutura aerodinâmica e suporte a reversores de empuxo de ventiladores, bem como gestão, reparação e fornecimento de componentes de aeronaves, estruturados em torno de uma poderosa rede logística. A AFI KLM E&M oferece suporte a quase 3.000 aeronaves operadas por 200 grandes companhias aéreas nacionais e internacionais.

Sobre a TAAG

A TAAG é a companhia aérea líder do mercado de aviação em Angola. A marca é reconhecida globalmente, disponibilizando atualmente 12 destinos domésticos e 13 internacionais. Além do transporte de passageiros, a companhia realiza igualmente o transporte aéreo de carga. A TAAG tem um profundo orgulho na sua história, serviço e foco na melhoria contínua.

