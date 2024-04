Valor do mercado de serviços de aeronaves comerciais na América Latina deve duplicar até 2042

Alto contraste

O mercado de serviços de aeronaves comerciais na América Latina e no Caribe deve dobrar o valor até 2042, passando de US$7 bilhões em 2023 para US$14 bilhões, com um crescimento médio anual de 3,3%, de acordo com o mais recente Global Services Forecast (GSF) 2023-2042 da Airbus.O crescimento do tráfego e o desenvolvimento da frota irão fomentar a procura por viagens aéreas na região nos próximos 20 anos. A classe média em crescimento, que deverá aumentar para 490 milhões de pessoas até 2042, irá impulsionar as viagens aéreas internacionais e domésticas a uma taxa média anual projetada de 3,5%.O GSF projeta que mais de 1.200 aeronaves serão substituídas até 2042 como resultado da contínua modernização da frota e investimento na última geração de aeronaves. Isso criará crescentes oportunidades de mercado para reutilização, reparo e reciclagem. A Airbus espera que o mercado de Manutenção cresça de US$6,2 bilhões em 2023 para US$11,4 bilhões em 2042, com um CAGR de 3,2%, impulsionado pela demanda por peças sobressalentes e revisões de motores.O mercado de Treinamento e Operações deve crescer de US$600 milhões, valor já elevado atingido em 2023, para US$900 milhões em 2042 (CAGR de 2,1%). Os investimentos em melhoria na experiência do cliente irão registrar o maior crescimento (CAGR de 4,9%) de US$500 milhões em 2023 para US$1,3 bilhão em 2042.As aeronaves de próxima geração também proporcionarão oportunidades para otimizar serviços e aprimorar as capacidades dos ecossistemas digitais, possibilitando mais de 2.500 aeronaves conectadas na região ao longo dos próximos 20 anos.Com isso, a Airbus prevê a necessidade cumulativa de mais 120.000 pessoas qualificadas ao longo dos próximos 20 anos na região da América Latina e do Caribe, incluindo 40.000 novos técnicos, 30.000 novos pilotos e 50.000 novos membros de tripulação.A Airbus já vendeu mais de 1.300 aeronaves na América Latina e no Caribe e é líder no mercado de aeronaves de passageiros em serviço. Cerca de 800 aeronaves operam em toda a região, com quase 500 no backlog de pedidos. Desde 1994, a Airbus assegurou 75% dos pedidos líquidos na região.