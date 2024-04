PT deve recorrer ao TSE por cassação de Moro na semana que vem

Alto contraste

Sergio Moro deve ser julgado pelo TSE

O PT (Partido dos Trabalhadores) deve recorrer na semana que vem ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que rejeitou a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil) . Os processos, analisados em conjunto, apontam abuso de poder econômico, uso de caixa dois e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022.

As ações analisadas pelo tribunal regional foram apresentadas pelo PT e pelo PL (Partido Liberal). A defesa do PT disse ao Blog que vai esperar o acórdão, documento final com a decisão colegiada, que deve ser publicado até a próxima terça-feira (16).

Já a defesa do PL disse que está sob análise se serão apresentados embargos declaratórios primeiro ao TRE ou se será enviado recurso ordinário para o TSE direto.

O resultado do julgamento no TSE tem sido questionado, uma vez que, a partir de junho, a cadeira de Moraes será ocupada por André Mendonça. A ministra Cármen Lúcia assumirá a presidência do tribunal.

Além disso, o julgamento abrirá precedente sobre a atuação da Justiça Eleitoral quando houver gastos de candidatos no período anterior à campanha eleitoral.