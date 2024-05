Dário Saadi lidera disputa pela Prefeitura de Campinas em todos os cenários

Alto contraste

Saadi e Zimbaldi são os primeiros colocados em pesquisa para a Prefeitura de Campinas (Montagem - Carlos Bassan/Prefeitura de Campinas - 11.1.2022 e Marco A. Cardelino/ALESP - 14.3.2023)

Pesquisa do RealTime Big Data divulgada nesta segunda-feira (6) mostra que o atual prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), lidera as intenções de votos para a prefeitura da cidade em todos os cenários. No levantamento estimulado, quando os nomes dos políticos são apresentados ao eleitor, Saadi aparece com 36% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), com 28%.

Na sequência, aparecem o vereador Pedro Tourinho (PT), com 14%, Edson Dorta (PCO), com 4%, e Laura Leal (PSTU), 2%. Nulos e brancos somaram 11%. Não souberam ou não responderam, 5%.

A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O instituto ouviu 1.000 pessoas entre 3 de maio e 4 de maio. A pesquisa tem intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada sob o número SP-05954/2024.

No cenário espontâneo, quando os nomes não são apresentados ao eleitor, Saadi continua na liderança, com 9%. Zimbaldi aparece em segundo lugar, com 5%, o que configura um empate técnico com o atual prefeito. Em terceiro, aparece Jonas Donizete (PSB), com 2%. Pedro Tourinho é o quarto, com 1%. Nulos e brancos somaram 14%. Não souberam ou não responderam, 66%.

Segundo turno

Em uma simulação de segundo turno entre os dois líderes da pesquisa, Saadi segue à frente, com 54% dos votos válidos, contra 46% de Zimbaldi.

Em um cenário entre Saadi e Tourinho, o atual prefeito aparece com 70% dos votos válidos, contra 30% de Tourinho.

Possibilidades de votos

Dos que responderam à pesquisa, 16% disseram votar com certeza em Saadi. Outros 42% relataram que poderiam votar no prefeito. Segundo o levantamento, 31% afirmaram que não votariam em Saadi e 5% disseram que não o conhecem suficientemente bem para opinar. Não souberam ou não responderam somaram 6%.

Avaliação da gestão

A pesquisa também apurou a percepção da população em relação à administração municipal na gestão de Saadi. A Prefeitura de Campinas recebeu uma taxa de aprovação de 63%, enquanto 32% desaprovam. Não souberam ou não responderam foram 5%.

