Eleições em Guarulhos: Jorge Wilson e Elói Pietá empatam tecnicamente no primeiro turno

Jorge Wilson lidera intenções de voto (Ascom Jorge Wilson — Arquivo)

As eleições municipais em Guarulhos (SP) estão se desenhando como um campo de batalha entre diferentes ideologias políticas, refletindo a polarização que domina o cenário nacional. Com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o candidato Jorge Wilson, do Republicanos, emerge como uma figura de destaque, enquanto a esquerda enfrenta desafios para unificar seu eleitorado.

O atual contexto político na cidade é moldado pela popularidade de Bolsonaro, que tem alta taxa de aprovação entre os moradores de Guarulhos. Esse apoio pode ser um trunfo para a candidatura de Jorge Wilson, conhecido como o Xerife do Consumidor, que está conseguindo angariar simpatia especialmente entre os eleitores que ganham acima de 2 salários mínimos.

Por outro lado, a esquerda enfrenta dificuldades para consolidar a base eleitoral. A baixa popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cidade enfraquece candidatos como Elói Pietá, do Solidariedade, e Alencar Santana, do PT.

No cenário estimulado da pesquisa Três Poderes Real Time Big Data encomendada pela RECORD, a disputa se acirra entre Elói Pietá e Jorge Wilson, com este último ganhando força e alcançando 20% das intenções de voto contra 25% de Elói. Lucas Sanches e o deputado federal Alencar Santana estão empatados com 10% cada. Márcio Nakashima tem 7% e Fran Correa (MDB) apenas 3%. Nulos e Brancos somam 14% e 11% não sabem ou não responderam.

Pesquisa eleitoral para Prefeitura de Guarulhos

Segundo as pesquisas, no cenário espontâneo, Elói Pietá lidera com 6% das intenções de voto, seguido por Guti com 5%, Jorge Wilson (Republicanos) com 4%, Lucas Sanches (PL) e Alencar (PT), empatados com 2%, e Márcio Nakashima, com apenas 1%. Os eleitores mostram ainda indecisão, tendo 20% que disseram votar nulo ou branco e 56% não souberam ou não responderam.

Pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Guarulhos (Luce Costa/Arte R7 — 29.4.2024)

Quando analisadas as intenções de voto por renda, Jorge Wilson apresenta vantagem entre os eleitores de faixas salariais mais altas, enquanto Elói Pietá lidera entre os mais pobres. Jorge Wilson está a frente de Elói dentre aqueles que ganham de 2 a 5 salários mínimos, por 24% a 12%, e acima de 5 salários mínimos por 25% a 9%. Dentre as camadas mais pobres, que recebem abaixo de 2 salários mínimos, Elói retoma a liderança, por 30% a 18%.

Votabilidade

Quando os entrevistados são questionados sobre a chance de votar nos candidatos, Jorge Wilson leva vantagem, tendo 10% daqueles que votariam com certeza, 42% que poderiam votar e uma rejeição baixa de 36% que não votariam. Elói tem 56% de eleitores que não votariam, 12% que votariam com certeza, 28% que poderiam votar.

Segundo turno

Num eventual segundo turno, foi testado um cenário entre Elói Pietá e Jorge Wilson. O pré-candidato dos Republicanos lidera com 40% contra 33% do ex-prefeito. Nulos e Brancos somam 14% e 13% não sabem ou não responderam.

Pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Guarulhos (Luce Costa/Arte R7 — 29.4.2024)

A grande chave desta eleição é a polarização política. Bolsonaro tem 50% de aprovação positiva contra 44% de Lula, mostrando que seu apoio é providencial para uma candidatura forte de direita na cidade. E esse apoio tem nome, Jorge Wilson, do Republicanos, que deixa Lucas Sanches do PL em voo solo no próprio partido. Além de Bolsonaro, Tarcísio apoia a candidatura de Wilson, e sua alta avaliação, que está 62% positiva, alavanca ainda mais o candidato.

Por outro lado, a esquerda está fragmentada. Lula não tem números significativos na cidade, tendo 44% dos entrevistados dizendo que sua imagem é positiva e 45% aprovando sua gestão.

Em resumo, as eleições para a Prefeitura de Guarulhos estão marcadas pela polarização política e pela incerteza em relação aos candidatos. Enquanto Jorge Wilson visa capitalizar o apoio do ex-presidente Bolsonaro e consolidar uma base de eleitores de direita, a esquerda enfrenta o desafio de unificar seu eleitorado em torno de uma candidatura competitiva. O resultado dependerá da capacidade dos candidatos de mobilizar seu eleitorado e persuadir os eleitores indecisos.

Pesquisa

A pesquisa Três Poderes, realizada pelo instituto Real Time Big Data por encomenda da RECORD, ouviu 1.000 eleitores de Guarulhos entre 26 e 27 de abril de 2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-07007/2024.

