Pesquisa aponta empate técnico entre Marcus Alexandre e Tião Bocalom em Rio Branco, no Acre RealTime Big Data mostra que candidatos do MDB e PL estão com 39% e 34%, respectivamente; margem de erro é de três pontos

Pesquisa aponta empate técnico entre pré-candidatos (Divulgação/Assessoria de campanha - TRE-AC/Reprodução)

Na disputa pela Prefeitura de Rio Branco, capital do Acre, Marcus Alexandre (MDB) e Tião Bocalom (PL) estão tecnicamente empatados, segundo pesquisa do RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira (9). No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor, eles aparecem com 39% e 34% das intenções de voto, respectivamente, e a margem de erro é de três pontos percentuais.

Na sequência, estão Alysson Bestene (PP), com 6%, e Emerson Jarude (Novo), com 5%. O percentual dos eleitores que pensam tanto em votar em nulo ou branco quanto daqueles que não sabem ou não responderam é de 8%.

No cenário espontâneo, quando o entrevistador não cita os candidatos, Marcus Alexandre (MDB) e Tião Bocalom (PL) aparecem tecnicamente empatados outra vez e com um percentual ainda mais apertado: 13% e 12%, respectivamente.

Também são lembrados pelo eleitor, todos com 1%, Minoru Kinpara, Socorro Neri, Alysson Bestene, Jenilson Leite, Coronel Ulysses e Emerson Jarude. Outros candidatos somam 2%; nulos/brancos, 15%; e não sabem/não responderam, 52%.

Segundo turno

Numa simulação de segundo turno, Marcus Alexandre (MDB) tem 43% e Tião Bocalom (PL) aparece com 42%. Votos nulos/brancos somam 8%, e 7% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

O RealTime Big Data ouviu 800 pessoas, entre 6 e 8 de abril. A pesquisa, que tem nível de confiança de 95%, foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código AC-04245/2024.

