Mais de 65 milhões de pessoas já votaram nas eleições presidenciais dos Estados Unidos

De acordo com informações da Universidade da Flórida, mais de 65 milhões de americanos já votaram nas eleições presidenciais dos Estados Unidos , considerando os registros presenciais e os feitos pelos correios. Isso representa a metade do número de eleitores que devem votar no pleito, segundo o corresponde da RECORD em Washington, Thiago Nolasco , nesta sexta-feira (1°). O jornal The New York Times acredita que serão necessários alguns dias até a declaração do vencedor, mas que a primeira madrugada de apuração deve ser decisiva. O último dia para votar é a próxima terça-feira (5).