‘Estúdio News’ debate como os processos de fusões e aquisições podem impulsionar o crescimento e expandir mercados

Beatriz Ponzoni Junqueira, Diego Coelho e Gustavo Toledo





Com o objetivo de impulsionar o crescimento, expandir mercados, aumentar eficiência ou diversificar operações, os processos de fusões e aquisições são estratégias empresariais para consolidar suas posições. Esse será o tema debatido pelo Estúdio News deste sábado (27), a partir das 22h30, na RECORD NEWS.

Segundo explica o professor da FIA Business School, Diego Coelho, os processos não acontecem apenas quando a empresa não está muito bem ou ela está entrando em recuperação judicial.

“Trata-se exclusivamente de uma decisão executiva de âmbito estratégico, ela não é só em situações de crise ou difíceis, pelo contrário, são situações de grandes oportunidades que se vislumbra no mercado”, diz Diego.

Para que uma fusão ou aquisição aconteça é necessário um conjunto robusto de regras conforme o setor da economia e estrutura societária da empresa, explica Beatriz Ponzoni Junqueira, advogada do Ambiel Advogados e especialista em Direito.

“Depende do estatuto social, do contrato social, quais as regras que estão regendo essas empresas, existe uma legislação, a leite das sociedades anônimas e o código civil. Se for uma limitada vamos para o código civil, se for uma S.A, vamos para regra da S.A, se for uma S.A. aberta tem regra da CVM, e por aí vai”, salienta a advogada.

Apesar de poder acelerar o processo de crescimento e mais competitividade, questões de administração e governança corporativa podem interromper a concretização das transações.

“Às vezes é um caso que está muito focado em um posicionamento competitivo muito bem pensado, aí a fusão declina porque não houve um alinhamento na mudança das organizações com relação à cultura, ou seja, a execução depois do planejamento consequentemente da gestão a partir da estratégia pensada não ocorreu e no caso em que uma empresa estava em recuperação judicial pode ser que esse alinhamento seja muito bom, não existe uma regra, não existe uma fórmula, mágica de sucesso”, pontua Diego.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30.