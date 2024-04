‘Estúdio News’ fala sobre a importância de incluir classes C, D e E como público consumidor

Alto contraste

Renato Meirelles, Gustavo Toledo e Luciana Medeiros Renato Meirelles, Gustavo Toledo e Luciana Medeiros. (Divulgação/RECORD)

As classes C, D e E, representam 76% da população brasileira, o perfil de consumo desse público está atrelado a produtos e serviços que costumam ser acessíveis e que atendem às necessidades. O tema ganha espaço no debate do Estúdio News deste sábado (20), a partir das 22h30, na RECORD NEWS.

Os consumidores buscam conveniência, qualidade a um preço justo e soluções práticas para o dia a dia. De acordo com a pesquisa realizada pela PwC, 87% das classes C, D e E aumentariam seu consumo se tivessem maior acesso a crédito.

Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, destaca que quanto mais presente determinado produto está nas casas dos brasileiros, maior a importância que as classes C e D tem para esse mercado da maioria.

“Um consumidor da elite, um consumidor da classe A, por exemplo, pode ter até dinheiro para comprar dez sorvetes, mas falta estômago para ele conseguir tomar, portanto, se uma indústria de sorvete quiser vender seu produto, ela tem obrigação de olhar para classes C, D e E”, ressalta Renato.

Segundo Luciana Medeiros, sócia e líder da indústria de Consumo e Varejo da PwC Brasil, entre as categorias que mais se beneficiariam com mais acesso ao crédito seria a de eletrônicos e eletrodomésticos.

“A mulher que sai de casa muito cedo e volta tarde precisa de praticidade na casa dela. Precisa de produtos que tenham uma inteligência maior e que possam fazer o trabalho e ajudá-la nesse processo para que quando ela volte para casa, realmente a casa esteja mais limpa, roupas limpas e secas, é um anseio da população de baixa renda em ter esses produtos para facilitar o seu dia a dia” explica a executiva.

O presidente do Instituto Locomotiva aponta que segurança na compra é um ponto-chave.

“Um produto ruim significa dinheiro jogado fora e esse mercado sabe no centavo o valor de cada produto, ele não pode se dar ao luxo de errar. Isso é uma excelente oportunidade para as marcas conseguirem se posicionar para esse público oferecendo toda a segurança que esse consumidor espera”, conclui Meirelles.

