Estúdio News fala sobre desafios e oportunidades da transformação tecnológica na indústria brasileira

Alto contraste

A+

A-

Rafael Martins Ronqui, Gustavo Toledo e Vinicius Haikal (Divulgação/RECORD)

O investimento no conhecimento em tecnologia para que empresas e indústrias se modernizem e acompanhem o mercado é indispensável para o crescimento. O tema ganha espaço no debate do Estúdio News deste sábado (11), a partir das 22h30, na RECORD NEWS.

O consumo de tecnologia no Brasil é alto e necessário, segundo Vinicius Haikal, diretor da Peers Consulting & Technology.

“Hoje é impossível entregar, crescer, se desenvolver e liderar cada segmento do mercado sem a utilização de tecnologia e temos trabalhado muito com os clientes nessa linha. Sem dúvida, a inteligência artificial tem uma preponderância de interesse e investimentos e temos feitos muitos trabalhos junto ao cliente utilizando inteligência artificial tanto para desenvolvimento de novas linhas de receita, de entendimento dos clientes, como de trazer eficiência”, diz Vinicius.

De nada adianta a evolução da inteligência artificial se a evolução dos componentes não andar junto, explica Rafael Martins Ronqui, diretor acadêmico dos MBAs da FIAP.

Publicidade

“Se sua empresa, seja ela de porte pequeno, médio ou grande, ainda não está usando IA não só para programar a parte técnica, mas no uso do dia a dia, para revisar um e-mail, criar um modelo de negócio, fica a recomendação de procurar criar uma cultura de se utilizar inteligência artificial no dia a dia do negócio”, destaca Rafael.

A demanda de digitalização deve aumentar, a dependência global de poucos produtores de semicondutores promete movimentar a globalização da cadeia de produção.

Publicidade

“A indústria de base, agricultura, tem uma cultura de investimento em ativos de mais longo prazo, é natural essas indústrias demorarem um pouco mais para trazerem a tecnologia para o seu núcleo, para sua cadeia produtiva, isso está acontecendo e a demanda vai ser maior”, ressalta o executivo da FIAP.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.