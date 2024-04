Crianças passam mal pelo calor e são levados para hospital no Rio de Janeiro Alunos da escola municipal, em Mangaratiba, estavam sem água durante o dia

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na escola municipal Nossa Senhora das Dores, a combinação da falta de água com a alta temperatura levou 14 alunos ao desmaio, em Mangaratiba, na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro. Os estudantes foram atendidos pelo UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região, durante a tarde de quinta-feira (21). A Record News procurou a prefeitura da cidade, mas não obteve retorno.