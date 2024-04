Aumento dos preços no mundo não tem perspectiva de queda e pode afetar o Brasil, alerta economista Especialista explica que isso ocorre porque o mercado nacional está sujeito às variações do dólar

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Samuel Barros, economista e reitor do IBMEC ouvido pela Record News, explica que a inflação, alta em diversos países do mundo, não tem caído como o esperado, o que pode afetar o Brasil. Isso porque a nossa economia segue as variações do dólar: sempre que a moeda americana valoriza, há uma consequente pressão inflacionária.