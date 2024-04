Combustível brasileiro atinge valor 18% menor do que praticado no mercado internacional

Alto contraste

Enquanto o preço do barril do petróleo ultrapassa os 90 dólares (cerca de R$ 452,00, segundo a cotação atual) no mercado internacional, a resposta brasileira ao valor da commodity não acompanha sua valorização externa. Os combustíveis registraram defasagem em cerca de 18% em relação ao preço praticado no resto do mundo, enquanto o diesel também amargura uma disparidade de 13%. As previsões indicam que até setembro, o preço do barril poderá ultrapassar os 100 dólares (R$ 502,00), pressionando ainda mais a Petrobras por reajustes.