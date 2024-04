Joe Biden visita ponte de acidente em Baltimore e promete verba para reconstruí-la Na tarde desta sexta-feira (5), o presidente americano foi inspecionar os destroços que ficaram no local

Joe Biden visitou a cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, onde ocorreu o desabamento de uma ponte, após a colisão de um navio, no final de março. Na tarde desta sexta-feira (5), o presidente inspecionou os destroços do acidente e prometeu que vai abrir uma verba no orçamento de U$ 60 milhões (cerca de R$ 330 milhões, na cotação atual) para reconstrução da ponte. Biden ainda declarou que o governo americano vai doar pelo menos U$ 2 milhões (cerca de R$ 11 mil na cotação atual) para comércios locais.