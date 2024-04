Obstruída pelo regime, oposição de Nicolás Maduro não consegue registrar candidatura à presidência

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A substituta de Maria Corina Machado, na oposição a Nicolás Maduro, Corina Yoris afirmou que não conseguiu registrar a sua candidatura a tempo do prazo desta segunda-feira (25). Segundo Corina, ela foi impossibilitada pelo regime venezuelano de se inscrever. As eleições venezuelanas estão previstas para acontecer no dia 28 de junho.