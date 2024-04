Policial preso por homicídio é flagrado fugindo de presídio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Diego, preso há quatro meses, suspeito de ter matado uma gerente de um mercado em Lauro de Freitas, na Bahia, fugiu do presídio em que estava durante a revista das celas. O soldado e outros detentos foram transferidos para a quadra da unidade, quando o policial pulou o muro e correu. As autoridades começaram as buscas na cidade para encontrar o fugitivo. Segundo as investigações, o crime foi planejado pelo oficial.