Putin diz que vai derrubar os caças que forem fornecidos pelo Ocidente à Ucrânia Ameaça do presidente russo veio um dia depois de o país rival afirmar que receberia aeronaves da Otan

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Após países da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), como Bélgica, Dinamarca, Holanda e Noruega, comprometerem-se a enviar caças à Ucrânia, Vladimir Putin afirmou que vai derrubar aviões do modelo F-16 que forem fornecidos a Kiev. Apesar disso, o presidente russo destacou que não tem intenção de entrar em guerra também contra a organização.