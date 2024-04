Acidente impressionante: Ônibus de turismo cai em rio na BR-376

Alto contraste

Ônibus de turismo perde controle e cai em rio na BR-376, em Tibagi

Um ônibus de turismo saiu da pista e caiu em um rio na madrugada desta sexta-feira (26), na BR-376, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. O motorista do veículo perdeu o controle na altura do km 460 e passou entre duas pontes. O veículo transportava 13 passageiros e pelo menos quatro pessoas tiveram ferimentos.

