Acidente inesperado: Ponte na PR-180, em Cascavel, desaba após fortes chuvas A ponte que passa sobre o Rio Melissa, na PR-180, em Cascavel, no oeste do Paraná, caiu na madrugada desta sexta-feira (19), em consequência...

Ponte na PR-180, em Cascavel, cai e força reforma antes do previsto; veja desvio

A ponte que passa sobre o Rio Melissa, na PR-180, em Cascavel, no oeste do Paraná, caiu na madrugada desta sexta-feira (19), em consequência das fortes chuvas na região. Um dos muros de concreto que sustentava as vigas da estrutura rompeu, segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

