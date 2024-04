Adolescente de 14 anos é flagrada transportando maconha em mala no PR Uma adolescente de 14 anos foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil (PC) de Rolândia, no norte do Paraná, após ser flagrada...

Alto contraste

A+

A-

Adolescente de 14 anos é flagrada transportando maconha em mala no PR

Uma adolescente de 14 anos foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil (PC) de Rolândia, no norte do Paraná, após ser flagrada com cerca de 20kg de maconha. Ela estava como passageira em um ônibus e tentou transportar a droga dentro da mala, nesta quarta-feira (17). Cães da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) farejaram a droga no bagageiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Adolescente de 14 anos é flagrada transportando maconha em mala no PR

• Curitiba pode registrar menor temperatura do ano nesta quinta-feira (18)

• Motorista que causou morte de jornalistas é condenado a 5 anos de prisão



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.