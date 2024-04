Apreensão de azeites e cigarros contrabandeados no norte do Paraná Duas apreensões, de azeites e cigarros contrabandeados, foram realizadas no norte do Paraná entre sexta-feira (19) e domingo (21)....

Alto contraste

A+

A-

Azeites e cigarros contrabandeados são apreendidos no norte do Paraná

Duas apreensões, de azeites e cigarros contrabandeados, foram realizadas no norte do Paraná entre sexta-feira (19) e domingo (21). Na sexta, a Receita Federal (PF) de Londrina interceptou um ônibus em Ibiporã carregado com vinhos e azeites argentinos. Já no domingo, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) abordou um caminhão com cigarros vindos do país vizinho, na cidade de Sertaneja.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• “Clubinho da luta”: professor é acusado de promover brigas em sala de aula

• Jovem motociclista perde o controle e bate contra uma van estacionada

• Homem é preso por instalar câmera escondida em banheiro de casa alugada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.