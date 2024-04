Athletico surpreende com 10 vitórias em 11 jogos sob o comando de Cuca O técnico do Athletico, Cuca, minimizou a atuação discreta do time no 1 a 0 sobre o Danubio no Uruguai. O treinador, porém, destacou...

Alto contraste

A+

A-

Athletico chega a 10 vitórias em 11 jogos com Cuca: “Nem City e Real têm isso”

O técnico do Athletico, Cuca, minimizou a atuação discreta do time no 1 a 0 sobre o Danubio no Uruguai. O treinador, porém, destacou o alto aproveitamento. O Furacão chegou a 10 vitórias em 11 jogos com o técnico no comando.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mutirão de empregos em Almirante Tamandaré oferece mais de 180 vagas

• Warung Day: DJs internacionais que já se apresentaram no festival

• O processo criativo por trás das músicas de Djonga



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.