Boxeador é morto ao tentar evitar uso de lança-perfume em casa noturna

Alto contraste

A+

A-

Boxeador é assassinado por impedir uso de lança-perfume em casa noturna

O boxeador e vigilante Paulo Roberto Ribeiro foi assassinado após impedir dois homens de usarem lança-perfume no Distrito Federal. De acordo com informações do portal Metrópoles, o boxeador foi atingido por 6 tiros na barriga e um na cabeça.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Como administrar um Salário Mínimo?

• Athletico confirma a contratação de Nikão, do São Paulo, por empréstimo

• Boxeador é assassinado por impedir uso de lança-perfume em casa noturna



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.