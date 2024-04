Confronto com a polícia resulta na morte de suspeitos de assalto no PR Dois homens morreram após se envolverem em um confronto com uma equipe ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) no Jardim...

Suspeitos de tentativa de assalto morrem em confronto com a polícia no PR

Dois homens morreram após se envolverem em um confronto com uma equipe ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) no Jardim Bandeirantes, em Londrina, no norte do Paraná. Eles eram suspeitos de tentativa de assalto e ameaçaram a equipe ao serem impedidos de cometer o crime, na noite desta quinta-feira (18).

