Descoberta chocante: idoso foi levado morto ao banco por mulher

Cadáver no banco: perícia inicial aponta que idoso morreu deitado

A perícia inicial realizada no corpo de Paulo Roberto Braga, idoso de 68 anos levado morto ao banco, apontou que o homem morreu deitado e não sentado. Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, foi presa por levar o cadáver do tio à agência bancária e tentar sacar dinheiro em nome do morto. As informações são da Folha de S.Paulo.

