Descubra as referências dos álbuns musicais de Djonga O artista Djonga tem uma carreira consolidada na cena do rap nacional. Com letras e temas marcantes, o rapper já produziu e ainda...

Ric| 24/04/2024 - 23h03 (Atualizado em 24/04/2024 - 23h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share