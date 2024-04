Descubra os bastidores das músicas de Djonga Considerado um dos maiores rappers do Brasil, Djonga tem músicas com letras que exploram temas como masculinidade, desigualdade social...

O processo criativo por trás das músicas de Djonga

Considerado um dos maiores rappers do Brasil, Djonga tem músicas com letras que exploram temas como masculinidade, desigualdade social e racismo. Ele se destaca pela habilidade lírica, mas também pela fusão de rap e influências do funk no processo criativo.

