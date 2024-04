Engavetamento na BR-376: Caminhonete fica irreconhecível após acidente Um engavetamento na BR-376 causou interdição da rodovia por aproximadamente quatro horas nesta quinta-feira (18), no trecho entre...

Caminhoneiro não consegue frear e causa engavetamento na BR-376

Um engavetamento na BR-376 causou interdição da rodovia por aproximadamente quatro horas nesta quinta-feira (18), no trecho entre Curitiba e Ponta Grossa. O acidente aconteceu por volta das 16h, no momento em que o fluxo de veículos estava lento no local devido a obras de reparação da pista.

