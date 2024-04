Escândalo no Detran: Médico suspeito de corrupção é afastado Um médico credenciado ao Departamento de Trânsito (Detran) do Paraná foi afastado das funções suspeito de exigir dinheiro para aprovar...

Alto contraste

A+

A-

Médico do Detran é afastado suspeito de exigir R$ 800 para aprovar motoristas

Um médico credenciado ao Departamento de Trânsito (Detran) do Paraná foi afastado das funções suspeito de exigir dinheiro para aprovar motoristas no exame de vista para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Nesta quarta-feira (17), a Polícia Civil do Paraná cumpriu mandados de busca e apreensão em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, e ainda a medida cautelar de suspensão do exercício de função pública contra o médico.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Médico do Detran é afastado suspeito de exigir R$ 800 para aprovar motoristas

• Sem vacinas contra Covid, Curitiba suspende aplicação de doses em adultos

• Londrina confirma 14 mil casos e 20 mortes por dengue em 2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.