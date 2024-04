Evento cultural imperdível em Antonina: Festival É no Choro que Eu Vou está de volta! O festival É no Choro que Eu Vou retorna à cidade histórica de Antonina, no Litoral paranaense, nesta semana. O evento acontece de...

Festival É no Choro que Eu Vou retorna à Antonina nesta semana

O festival É no Choro que Eu Vou retorna à cidade histórica de Antonina, no Litoral paranaense, nesta semana. O evento acontece de 19 a 21 de abril e nesta 9ª edição homenageia o centenário de nascimento do flautista brasileiro Altamiro Carrilho.

