Homem condenado por engano consegue retirar pena

Condenado por engano no PR consegue extinção de pena e exclusão do nome em processo

Um homem de 39 anos, condenado por engano pela Justiça em Londrina, no Norte do Paraná, em 2009, conseguiu a extinção da sentença que recebeu e a exclusão do nome no processo. Uma outra pessoa, que já estava presa, usava uma identidade falsa com o nome dele.

