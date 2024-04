Homem é denunciado por incendiar escola por ciúmes da namorada de 14 anos O Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR) ofereceu denúncia contra o rapaz, de 23 anos, suspeito de causar um incêndio em...

Homem que incendiou escola por ciúmes da namorada de 14 anos é denunciado

O Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR) ofereceu denúncia contra o rapaz, de 23 anos, suspeito de causar um incêndio em uma escola, em Itaúna do Sul, no noroeste do Paraná, por ciúmes da namorada. Segundo a investigação, o homem não gostava que a companheira, de 14 anos, frequentasse o local.

