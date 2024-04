Homem é pego com US$ 51 mil na cueca em abordagem da PRF A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou uma situação diferente durante uma abordagem na BR-153, em Bagé, na região da Campanha...

Homem esconde US$ 51 mil na cueca e é flagrado pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou uma situação diferente durante uma abordagem na BR-153, em Bagé, na região da Campanha, no Rio Grande do Sul (RS). Durante a revista, a equipe encontrou US$ 51 mil na cueca de um motorista. O valor equivale a R$ 261 mil pela cotação do dólar no dia de hoje.

