Homem é preso por manter namorada em cárcere privado no PR

Homem é preso por lesão corporal e cárcere privado de namorada no PR

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante no âmbito da violência doméstica e familiar. Ele é suspeito de crimes de lesão corporal e ameaça, bem como cárcere privado. O fato ocorreu na tarde da última sexta-feira (19), no bairro Cancelli, em Cascavel, no oeste do Paraná, por uma equipe da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

