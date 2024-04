Jovem mata menor de idade por ciúmes; entenda o caso Um jovem de 18 anos matou um adolescente com um tiro no peito. De acordo com a apuração feita pelo Cidade Alerta Curitiba, o caso...

Jovem mata adolescente por ciúmes da ex de amigo; entenda

Um jovem de 18 anos matou um adolescente com um tiro no peito. De acordo com a apuração feita pelo Cidade Alerta Curitiba, o caso aconteceu em Pindamonhangaba, interior de São Paulo.

