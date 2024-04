Londrina adota método inovador para combater a dengue A cidade de Londrina, no norte do Paraná, é um dos seis municípios brasileiros que irão receber o método Wolbachia na tentativa de...

Londrina recebe método Wolbachia para combater a dengue

A cidade de Londrina, no norte do Paraná, é um dos seis municípios brasileiros que irão receber o método Wolbachia na tentativa de combater a dengue. A iniciativa envolve a liberação de mosquitos Aedes aegypti com bactéria Wolbachia, chamados de Wolbitos, para que se reproduzam. A liberação dos mosquitos está prevista para começar em julho deste ano.

