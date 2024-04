Mãe de criança baleada em Ponta Grossa: o desabafo comovente A mãe da criança de dez anos que foi baleada na cabeça, no bairro Oficinas, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, nesta segunda...

Mãe de criança baleada na cabeça em Ponta Grossa faz desabafo: ‘É um pesadelo’

A mãe da criança de dez anos que foi baleada na cabeça, no bairro Oficinas, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, nesta segunda-feira (22), fez um desabafo. Karina Santos é mãe da menina, que foi vítima de uma bala perdida. Ela passou por uma cirurgia e está em coma, internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Universitário de Ponta Grossa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

